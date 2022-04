Videosorveglianza urbana, Cellino unico comune del Brindisino ammesso al finanziamento statale

CELLINO SAN MARCO - Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha firmato il decreto che approva la graduatoria per l’anno 2021 dei comuni ammessi al finanziamento statale per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana. Il contributo statale è diretto a sostenere gli oneri sopportati dalle amministrazioni per l’installazione dei sistemi previsti nell’ambito dei Patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci. Sulla base dei fondi stanziati per l’anno 2021, pari a 27 milioni di euro, i progetti che godranno del contributo sono 416.

Il Comune di Cellino San Marco si è classificato al 225esimo posto ed è stato, quindi, ammesso al finanziamento. L’importo totale a disposizione dell'amministrazione ammonta a 73.290 euro di cui 20mila di cofinanziamento e 53.290 di finanziamento statale.

"L’approvazione del contributo statale per la realizzazione di impianti di videosorveglianza è un importante investimento per migliorare la sicurezza dei cittadini e contrastare i fenomeni criminali, facilitando l’attività di repressione dei reati, degli abbandoni dei rifiuti, degli atti vandalici, ma anche quella di prevenzione e di capillare controllo del territorio, senza dimenticare l’effetto di deterrenza" Si legge in una nota dell'amministrazione.

"Ogni piccolo successo che viene conquistato è un valore aggiunto per il nostro paese, per la nostra comunità che usufruirà del finanziamento statale per incrementare la sicurezza urbana. Un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere al comandante dei vigili urbani per aver contribuito, con la sua professionalità, a conseguire questo obiettivo. A breve metteremo in atto tutte le procedure affinché il servizio di videosorveglianza sia funzionante e aumentare la sicurezza di tutti i cittadini". Aggiunge il sindaco Marco Marra.

Gli altri comuni del Brindisino che hanno partecipato al bando ma che non sono rientrati in graduatoria sono: Mesagne (classificatosi all'880esimo posto), Torchiarolo (1389esimo posto), Cisternino (1464esimo posto), Carovigno (1560), San Pancrazio Salentino (1609), Torre Santa Susanna 1690, Ostuni (1739), San Pietro Vernotico (1798), San Vito Dei Normanni (1864), Ceglie Messapica (1990), San Donaci (2005).

L a graduatoria per l’anno 2021 è consultabile sul sito istituzionale della Polizia di Stato al seguente linkhttps://https://www.poliziadistato.it/articolo/361618a8765bb3fe98762: https://www.poliziadistato.it/articolo/361618a8765bb3fe987629080