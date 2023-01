Vigili del fuoco, concluso il corso di Topografia applicata al soccorso

BRINDISI - Concluso oggi, presso il comando di Brindisi, il corso di Topografia applicata al Soccorso livello 1 destinato a 15 neo vigili del fuoco in prova del 93° corso provenienti dalle province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Gli allievi hanno conseguito l'abilitazione quali operatori Tas1 e sono in grado di: leggere ed utilizzare una carta topografica; conoscere ed utilizzare il ricevitore satellitare Gps; applicare le tecniche Tas, in qualità di operatore impegnato sul territorio, in ogni ambito operativo compreso nell’attività istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed, in modo particolare, nella ricerca delle persone disperse.

Durante il corso hanno effettuato sia approfondimenti teorici che esercitazioni mirate con marce Topografiche nei boschi della Selva di Ostuni che simulazione di ricerca a tappeto nella pineta di Costa Merlata.