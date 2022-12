Vigili del fuoco, due veterani in pensione: festa al comando provinciale

BRINDISI - Pensione arrivata e meritata per due vigili del fuoco, importanti figure del comando provinciale di Brindisi: il capo reparto Maurizio Pascali e il capo squadra esperto Angelo Chiatante. Il saluto è stato accompagnato da una piccola cerimonia con l' omaggio alla bandiera italiana insieme al comandante provinciale Giulio Capuano: "A nome di tutto il personale, ringrazio il capo reparto esperto Maurizio Pascali e il capo squadra esperto Angelo Chiatante, per la professionalità e il senso del dovere dimostrati verso l’amministrazione nonché per il fulgido esempio di uomini delle istituzioni, di servitori dello Stato. Colleghi corretti con i quali è stato un piacere lavorare fianco a fianco. Ad entrambi auguro un futuro prospero e sereno insieme ai loro cari".

Maurizio Pascali ha iniziato a far parte del corpo nazionale dei vigili del fuoco, come vigile volontario ausiliario con il 91° corso nel 1981; a seguito di vincita di concorso pubblico è stato nominato, in data 10/07/1985 Vigile del Fuoco Permanente. Dopo il passaggio di qualifica a capo squadra avvenuto nell'anno 1999, ha conseguito la qualifica di Istruttore professionale, svolgendo per alcuni anni l’incarico di Istruttore presso le Scuole Centrali Antincendi (Capanelle) nell'ambito dei corsi d’ingresso ai Vigili Permanenti in prova e successivamente, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 217 del 2005 ai corsi per Allievo Vigile Del Fuoco ed Allievo Vigile del Fuoco in Prova.

In tale circostanza si è particolarmente distinto per senso di appartenenza, rispetto delle regole, spirito di corpo e spiccata dedizione alla formazione delle nuove generazioni di Vigili del Fuoco, guadagnandosi, meritatamente, l’incarico fiduciario di “Vice Capo Sezione e successivamente Capo Sezione” raccogliendo numerosi consensi sia da parte dello staff didattico delle Scuole Centrali Antincendi che da parte di numerosi Allievi.Durante la corposa attività operativa ha ricoperto diversi incarichi in varie sedi del Corpo Nazionale quali: Comando dei vigili del fuoco di Bologna, di Taranto, di Lecce con mansione di Capo Distaccamento presso la sede di Maglie e, successivamente a svolto la mansione di Capo turno provinciale della sede centrale di Brindisi; nel 2015 ha raggiunto l'apice della carriera, passando da Capo Squadra a Capo Reparto e con decorrenza 01/01/2020 ha conseguito lo scatto convenzionale di "Esperto" O.d..G. 190 3/4 L’originale del presente atto è conservato nella raccolta ufficiale

Ha partecipato a molteplici operazioni di soccorso prestando la propria opera, in zone colpite da alluvioni e calamità, come al dissesto idrogeologico che ha colpito nel 1998 la regione Campania; a Napoli nel 2008 per l'emergenza rifiuti; nel 2009 a Foggia per allagamenti e nello stesso anno a L’Aquila per il terremoto che ha colpito la popolazione dell’ Abruzzo. In ciascuna delle predette circostanze si è sempre distinto per lodevole capacità operativa attestata, in primis, dalle figure professionali di vertice del Corno nonché condivisa e testimoniata da tutto il personale diretto e coordinato sugli scenari operativi.

Angelo Chiatante, seguito di vincita di concorso pubblico è stato nominato, in data 20/08/1992 Vigile del Fuoco, con prima assegnazione al Comando dei Vigili del fuoco di Vicenza, successivamente è stato trasferito al Comando dei Vigili del fuoco di Pescara e, dal 01/03/1997 al Comando di Brindisi. Dopo il passaggio di qualifica a Capo Squadra avvenuto il 01/01/2012, ha prestato servizio, per pochi mesi al Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno; con decorrenza 01/01/2018 ha assunto la qualifica di Capo Squadra Esperto. Dipendente del Corpo Nazionale per trent'anni, ha dimostrato, senso del dovere e attaccamento al lavoro durante ogni incarico ricoperto evidenziandosi quale punto di aggregazione del personale in servizio presso il comando di Brindisi. Ha partecipato a molteplici operazioni di soccorso prestando la propria opera, come Vigile del fuoco, in particolare nel 2001 a Castellaneta (Taranto), in quanto zona colpita dall''alluvione; nel 2006 nelle zone del vibornese colpite da intense precipitazioni.