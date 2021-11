Tartaruga intrappolata nelle vasche del petrolchimico: salvata dai pompieri

BRINDISI – Come già accaduto in altre circostanze, è stato nuovamente necessario l’intervento dei vigili del fuoco per salvare una tartaruga caretta caretta che stamattina (giovedì 28 novembre) è rimasta intrappolata in un canale delle acque di raffreddamento del petrolchimico di Brindisi. L’esemplare è stato prelevato dagli uomini della Squadra nautica del comando provinciale di Brindisi. Successivamente è stato consegnati al personale del centro di recupero tartarughe marine del consorzio di gestione della riserva di Torre Guaceto. Dopo le cure del caso, la tartaruga è tornata in mare.