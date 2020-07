"Aria", il primo album del giovane musicista Arcangelo Pignatelli

VILLA CASTELLI - Si intitola “Aria” il primo album di Arcangelo Pignatelli, giovane musicista pugliese di Villa Castelli che vanta, alla sola età di 18 anni, importanti esperienze nazionali ed internazionali. “Aria” è un’opera di musica classica, composto da 7 brani, con i quali il musicista intende trasferire agli ascoltatori le forti emozioni che lo guidano nella sua vita di artista. Il repertorio inizia con una composizione classica barocca di Domenico Scarlatti, continua con delle composizioni originali per fisarmonica come “Twelve in Four”, “Romanza” e “The Flight Beyond The Time”. Comprende una variazione del tema di “Chiquilin de Bachin” di Astor Piazzolla. L’ultimo e più importante brano dell’opera è “Migrants”, dedicato a Pignatelli dal compositore italiano Cesare Chiacchiaretta.

Questo brano racconta la storia di un viaggio della speranza per migliaia di profughi e inizia con una ritmica regolare che vuole imitare il battito del cuore del migrante. La parte continua con una sezione a più voci che imita la violenza del mare. La seconda parte si apre con un richiamo alla ritmica dell’ SOS dall’alfabeto Morse, accompagnato dalla nota più grave della fisarmonica che rappresenta l’abisso. Continua, poi, con una richiesta di aiuto che si manifesta con un tema cantabile che inizia sul pianissimo e che si sviluppa sino ad un forte orchestrale. L’ultima parte e la più virtuosistica è quella che conclude il brano e lo fa con un accordo improvviso che alimenta il dubbio sul lieto fine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Arcangelo Pignatelli inizia lo studio della fisarmonica all’età di 6 anni sotto la guida del padre, successivamente con Mario Stefano Pietrodarchi che ne segue tutt’ora l’evoluzione artistico-musicale presso il conservatorio di Vibo Valentia. Annovera, nella sua carriera di giovane musicista, partecipazioni a master class con docenti di alto rilievo e la vincita di numerosi concorsi nazionali ed internazionali. L’album “Aria” è disponibile su Apple Music, Spotify e You Tube e presto verrà presentato ufficialmente alla presenza di autorità rappresentanti della musica e delle istituzioni.