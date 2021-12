Nonno Giovanni compie 101 anni e riceve la terza dose di vaccino anti Covid

VILLA CASTELLI - Non sono certo un traguardo qualsiasi i 101 di Giovanni Schiavilla, una grande gioia per tutta la comunità di Villa Castelli che ieri, martedì 21 dicembre 2021, ha festeggiato l' ultracentanario, esempio per tanti, anche, per aver ricevuto, in questo periodo di pandemia, la terza dose del vaccino anti Covid. Giovanni Schiavilla è nato a Francavilla Fontana il 21 dicembre 1920. A 18 anni è partito militare.

Ha combattuto la seconda guerra mondiale, attraversando vari stati Europei come Albania, Grecia, Estonia, Lituania, Russia, ritrovandosi, infine, in un campo di concentramento in Germania. Dopo sei anni, nell'aprile del 1947, è tornato dalla Guerra sorprendendo la sua famiglia che lo dava per disperso. Nella sua vita professionale ha esercitato la funzione di ufficiale esattoriale presso gli uffici di Villa Castelli. Nell'aprile del 1947 si è sposato con Maria Ciracì, classe 1925, dalla cui unione sono nati tre figli: Clara, Luciano e Rolando. Sei i nipoti e tre i pronipoti.