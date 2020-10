Contributi dal 5x1000, la Protezione civile acquista nuovi macchinari

VILLA CASTELLI - La protezione civile di Villa Castelli del gruppo Prociv.Arci, accresce i servizi offerti a favore della popolazione. Con i 5228 mila euro raccolti attraverso le donazioni del 5×1000 è riuscita, infatti, ad acquistare un bagno chimico e un carrello appendice da utilizzare all’occorrenza. In particolare, il bagno chimico verrà utilizzato e messo a disposizione dell’intera popolazione per sopperire alle mancanze in occasione di eventi publici e privati. Il carrello appendice invece servirà per trasportare tutt la dotazione in forza, tra cui le idrovore utilizzate in presenza di allagamenti.

Il Presidente Adriano Bellanova, commosso, ringrazia i benefattori: “Quando le persone ci donano con il cuore - ha dichiarato - riteniamo che debbono sapere dove vanno i loro soldi che investiamo sul territorio e per i territorio. Ringrazio a nome mio personale e di tutta l’associazione che rappresento, tutti i cittadini di Villa Castelli che hanno donato il 5×1000 alla protezione civile del gruppo prociv-arci che ci hanno dato la possibilità di acquistare un bagno chimico carrellato e un carrello appendice.”