Finanziato il progetto di riqualificazione del Calvario

VILLA CASTELLI - E' stato finanziato dalla Regione Puglia, con un contributo pari a 150 mila euro, il progetto di riqualificazione del Calvario, presentato dall'amministrazione comunale di Villa Castelli guidata dal sindaco Giovanni Barletta. Il progetto interessa l'intera area del luogo di culto cittadino che riveste per gli abitanti una notevole importanza religiosa e rappresenta per la comunità un importante punto di ingresso alla città.

"Così come annunciato in campagna elettorale e così come richiesto attraverso il progetto di riqualificazione presentato a gennaio scorso, il Comune di Villa Castelli è destinataria di un finanziamento di 150 mila euro - dichiara Barletta - la Regione Puglia ha ritenuto il progetto meritevole e ci ha concesso questa somma che servirà a ridare splendore ad un importante luogo di culto e di ingresso della nostra città. Le procedure di gara saranno già avviate nelle prossime ore e questo consentirà di dare prestissimo l'avvio ai lavori."