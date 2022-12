Villa Castelli in festa: nonno Giovanni compie 102 anni

VILLA CASTELLI - Un traguardo importante per nonno Giovanni Schiavilla: oggi (mercoledì 21 dicembre 2022) ha raggiunto il traguardo di 102 anni. Il cittadino più longevo attualmente in vita di Villa Castelli, lo scorso 21 aprile 2022 insieme a sua moglie Maria, quasi 98enne, hanno festeggiato 75 anni di matrimonio (nozze di Platino), raggiungendo un altro record: la coppia vivente di sposi più longeva del paese.

Giovanni Schiavilla nasce a Francavilla Fontana il 21 dicembre 1920. A 18 anni parte militare e dopo due anni scoppia la Seconda Guerra Mondiale. A 20 anni, fu richiamato, e attraversa vari stati: Albania, Grecia, Estonia, Lituania, Russia ed infine in un campo di concentramento in Germania. Dopo sei anni, nell'aprile del 1947 torna dalla Guerra sorprendendo la sua famiglia in quanto lo dava per disperso. Nella sua vita professionale ha esercitato la funzione di Ufficiale Esattoriale presso gli uffici di Villa Castelli. Nell'aprile del 1947 si sposa con Maria Ciracì, classe 1925, dalla cui unione nascono tre figli: Clara, Luciano non più in vita e Rolando; sei nipoti e tre pronipoti.