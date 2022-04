Autismo, informazione e sensibilizzazione: appuntamento a Villa Castelli

VILLA CASTELLI - "Autismo-Aba un intervento scientificamente validato" è il titolo di un incontro che si terrà il prossimo 20 maggio alle ore 17, presso la sala consiliare del Comune di Villa Castelli. Un evento informativo e di sensibilizzazione che vedrà la partecipazione e gli interventi di Alessandro Cazzato, presidente dell’associazione “Il Bene che ti voglio” di Brindisi, Doriana De Fabrizio, presidente dell’associazione “PowerAut” di Taranto, Paolo Scialpi, educatore, analista comportamentale, Bcba e la Enrica Bortolot sociologa, analista comportamentale, BcaBa. Modera Carmela Biondi. L'evento sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Giovanni Barletta.

Dopo la sigla del protocollo d’intesa tra il Comune di Villa Castelli, la Confersercenti Brindisi e l’associazione “Il Bene che ti voglio”, avvenuta il 7 marzo scorso che ha fatto si che Villa Castelli diventasse “Città Smart in Blu”, si è dato avvio a questo processo sinergico tra associazioni e istituzioni. L’organizzazione di questo evento gratuito, rivolto a tutte le categorie (insegnanti, operatori sanitari, educatori, genitori) sarà occasione per informarsi e formarsi relativamente alla condizione dell’autismo e delle tecniche Aba (Applied Behavior Analysis), grazie agli interventi di professionisti riconosciuti e associazioni che operano da anni nel settore, a tutti i livelli istituzionali.

L’evento si inserisce nel progetto “Villa Castelli – Città Smart in Blu”, una campagna di sensibilizzazione per favorire la crescita di servizi che rendano la città più adeguata e fruibile per tutti, con particolare riferimento ai soggetti autistici e alle loro famiglie. Lo scopo del progetto è quello di far conoscere alla comunità, le tante difficoltà che bambini e ragazzi autistici, assieme alle loro famiglie, incontrano ogni giorno nella vita quotidiana. Per informazioni contattare i numeri 368 7204633 – 347 3449235.