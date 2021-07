Nominato il nuovo comandante della polizia municipale

E' Antonio Ciracì, attualmente in servizio a Mesagne, che svolgerà il suo ruolo di istruttore direttivo di vigilanza grazie ad una convenzione stipulata tra i due comuni del Brindisino

VILLA CASTELLI - È entrato in servizio, al comando della polizia municipale di Villa Castelli, Antonio Ciracì. Vigile urbano da 23 anni, ha prestato servizio a Ceglie Messapica e a Mesagne, Antonio Ciracì assume il comando della locale stazione di polizia municipale, consapevole dell'importante ruolo affidatogli. Attualmente in servizio a Mesagne, svolgerà il suo ruolo di istruttore direttivo di vigilanza, grazie ad una convenzione stipulata tra i due comuni del brindisino e grazie al rapporto di stima e fiducia tra i due sindaci, Barletta e Matarrelli .

Il sindaco Giovanni Barletta lo ha incontrato, in sede municipale, per affidargli il nuovo incarico e per illustrare le caratteristiche e le criticità del paese che Ciracì conosce benissimo poiché originario proprio di Villa Castelli. "Sono lieto di annunciare alla cittadinanza l'arrivo di Antonio Ciracì al comando della polizia municipale - dichiara Barletta - una persona competente che conosce molto bene il territorio, sia da professionista che da abitante del posto. Affidiamo la gestione di questo fondamentale servizio ad una persona che certamente svolgerà il suo ruolo con la serietà e l'impegno che lo contraddistingue. Ringrazio altresì, il sindaco di Mesagne Toni Matarreli che ha accolto di buon grado la convenzione che ci consentirà di condividere questa valevole risorsa". conclude il primo cittadino.

Dopo aver ricevuto i dovuti onori, il nuovo comandante ha voluto testimoniare la sua gratitudine per il nuovo incarico: "Orgoglioso di assumere questo delicato incarico proprio nel mio paese, lo stesso comando nel quale mio padre è stato vice comandante per ben 40 anni - dichiara Ciracì - esprimo il più sincero ringraziamento all'amministrazione comunale di Villa Castelli perché mi ha voluto onorare di questo prestigioso ruolo e ringrazio l'amministrazione comunale di Mesagne che ha autorizzato la convenzione, un atto di collaborazione tra amministrazioni che si basa su rapporti di stima reciproca tra i primi cittadini e soprattutto nello spirito di collaborazione tra le varie amministrazioni comunali della provincia di Brindisi", conclude il comandante.