Gravina di Villa Castelli, volontari di Plastic Free in azione per ripulirla

VILLA CASTELLI - I volontari dell’associazione Plastic Free, con il patrocinio del Comune di Villa Castelli, scenderanno “in campo” per ripulire un’area della città con la grinta e l’entusiasmo che li contraddistingue. L'appuntamento è sabato 27 agosto 2022, a partire dalle 9:30 dinanzi all'ingresso principale della gravina in via Leopardi per procedere con la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo tutto il percorso. Tutto ciò per sottolineare l’importanza di fare rete per rispettare l’ambiente, tutelarlo e difendere la bellezza del patrimonio collettivo. I cittadini che vorranno aderire alla pulizia della gravina dovranno munirsi di guanti e pinze ed iscriversi, obbligatoriamente, al seguente link. Referente: Francesco Alessandro Giovane (393.1690244).