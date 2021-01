Randagismo: situazione critica, l'associazione chiede interventi

VILLA CASTELLI - Chiede interventi efficaci di prevenzione e contrasto del randagismo, Filomena Bellanova, di Villa Castelli, volontaria animalista dell'associazione "Gi Amici di Snoopy" affinchè il Comune e le istituzioni preposte possano intervenire per far fronte ad un problema che dura da molto tempo e che creando, anche, problemi alla sicurezza stradale del paese. "C'è la necessità assoluta di un piano di intervento che preveda, innanzitutto, le sterilizzazioni per bloccare le nascite, c'è la necessità di censire la popolazione canina vagante sul territorio dove, in alcuni casi, si sono creati veri e propri branchi come quello vicino la piscina comunale che è 'territoriale' ormai. E abbiamo necessità del canile sanitario perchè è previsto dalla legge."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Non è solo una questione di tutela degli animali ma è anche una questione economica gravissima perché c’è una spesa pubblica che grava sulle tasche di tutti i cittadini. Il Comune mantiene i suoi cani nel canile privato da tempo e con un costo di 3 euro al giorno. Una spesa enorme - continua la volontaria, l'unica nel paese ad occuparsi dei randagi e delle adozioni dei cuccioli - che sarebbe minore se si provvedesse a sterilizzare i cani randagi, aiutare i cittadini a sterilizzare i cani padronali, a microcipparli per evitare l’abbandono. Per fortuna i cani feriti e incidentati vengono curati grazie alla convenzione stipultata dal Comune con una clinica privata ma di tutto il resto si fa carico l'associazione perchè le istituzioni, purtroppo, sono inadempienti e se non fosse così molti cani sarebbero invisibili o morirebbero nella peggiore delle ipotesi. Il randagismo non è una questione politica, è un fatto etico e sociale che riguarda tutta la comunità ed è tempo che le istituzioni ne prendano coscienza."

Allegati