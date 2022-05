A Villa Castelli tanti eventi per la settimana della legalità

VILLA CASTELLI - L'istituto comprensivo "Dante Alighieri" di Villa Castelli, diretto dalla dottoressa Grazia Anna Monaco, e L'Ala, società cooperativa sociale, organizzano in collaborazione con il Comune di Villa Castelli, l'associazione Libera Puglia e la parrocchia San Vincenzo De' Paoli la settimana della legalità che vedrà coinvolta tutta la comunità educante in diverse iniziative formative ed educative dal 16 al 23 maggio. Una progettualità di rete dinamica, diversificata e stimolante che tratta i temi della giustizia e della legalità attraverso momenti di formazione, spettacolo, racconti, laboratori educativi e testimonianze delicate ed essenziali.

Evento di apertura per la settimana della legalità è l'incontro con il magistrato emerito Marco Di Napoli, già procuratore a Brindisi che si terrà presso la scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri" dalle ore 17:30 alle ore 19:00. Degno di nota e di attenzione lo spettacolo "Stoc Ddò" (Meridiani Perduti) che si terrà il 17 maggio alle ore 18:30 presso la Cittadella (via per Grottaglie). E' un monologo con Sara Bevilacqua che narra la vita di Michele Fazio, vittima innocente della mafia barese, attraverso i racconti e le parole della madre Lella. Allo spettacolo parteciperanno anche i genitori di Michele, Lella e Pinuccio. L’invito è rivolto all'intera comunità di Villa Castelli.