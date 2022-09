Villanova e Savelletri, visita del direttore marittimo della Puglia e Basilicata Ionica

Nella giornata di giovedì 1 settembre, il contrammiraglio Vincenzo Leone, direttore marittimo della Puglia e Basilicata Ionica, accompagnato dal capitano di vascello Fabrizio Coke, comandante della capitaneria di porto di Brindisi, ha fatto visita agli uffici territoriali di Villanova e Savelletri. L’ammiraglio Leone ha voluto esprimere parole di vivo compiacimento per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrate nello svolgimento del servizio nel corso della stagione estiva, evidenziando il fondamentale ruolo di prossimità alla costa ed al mare degli uffici marittimi periferici, vero punto di riferimento per i comuni costieri e per tutti i cittadini che frequentano le spiagge e il mare.

Il fitto programma è iniziato con la visita presso la delegazione di spiaggia di Villanova, dove l’ammiraglio Leone ha incontrato la dottoressa Tiziana Giovanna Costantino, presidente della commissione straordinaria cui è affidata attualmente la gestione del Comune di Ostuni. Durante l’incontro, la dottoressa Costantino ha voluto esprimere il suo personale apprezzamento per l’eccellente servizio svolto in piena sinergia con l’amministrazione comunale da parte della guardia costiera a tutela della legalità, specie nel periodo estivo, durante il quale, per un Comune a vocazione fortemente turistica come quello di Ostuni, sicurezza e fruibilità della costa rivestono un’importanza fondamentale.

Dopo la visita al porto e lungo il litorale ostunese, l’ammiraglio è giunto a Savelletri dove ha avuto modo di apprezzare la sede dell’ufficio locale marittimo ed esprimere al personale un sincero ed affettuoso ringraziamento per il proficuo servizio svolto sulle spiagge e in mare a tutela dell’ambiente e per la salvaguardia della vita umana in mare. Durante la visita ha incontrato l’assessore all’ambiente del Comune di Fasano, Gianluca Cisternino. E proprio l’impegno del corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera in tale settore è stato sottolineato dall’assessore Cisternino, che ha voluto esprimere un sentimento di sincero apprezzamento per il personale dell’ufficio locale marittimo per la grande professionalità dimostrata, ma soprattutto per la costante vicinanza e disponibilità manifestata nei confronti dell’Amministrazione Comunale. Il direttore marittimo ha tenuto a ribadire quanto un’azione di leale sinergia e vicinanza con le amministrazioni locali siano imprescindibili per raggiungere efficienti risultati a tutela dell’ambiente marino e costiero e per la sicurezza lungo le coste e nelle attività in mare, auspicando altresì, di poter con questo spirito di servizio facilitare la crescita, da parte soprattutto dei giovani, di una sempre maggiore cultura marittima.