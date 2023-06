Vino e autismo, nasce il brand WineAut: lo chardonnay "Zero" in vendita a Torre Guaceto

E’ nato WineAut, progetto etico di Autnotout srl Impresa sociale, impegnata nel valorizzare l’autismo come risorsa, in partnership con la storica Cantine risveglio, punto di riferimento della tradizione enoica brindisina.

Wineaut è un progetto che unisce due mondi, il vino e l'autismo, e lo fa in modo unico, con la creazione di un brand ed una linea di vini ed il chiaro intento di narrare e valorizzare la storia e le tradizioni della nostra terra attraverso gli occhi, l'impegno e la passione di persone con autismo.

La presentazione ha avuto luogo presso la sede di Cantine Risveglio: a suggellare l'importanza dell'evento, la presenza del presidente e vicepresidente di Cantine Risveglio, Giovanni Nardelli e Giovanni Di Giulio, del presidente del Consorzio di gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta e del presidente del Consorzio Ats Br4, Antonio Calabrese, dell’amministratore unico di Autnotout srl Impresa Sociale Massimo Striano. Ognuno dei presenti ha apportato un contribuito determinante alla riuscita dell’evento, con la propria personale testimonianza.

Durante l’evento è stato presentato “Zero”, la prima etichetta a marchio Wineaut: uno chardonnay bianco frizzante, vendemmia 2022, semplice, sincero, con sfumature aromatiche particolari, che inneggia allo stare bene insieme.

Torre Guaceto è il primo partner commerciale di Autnotout srl Impresa sociale e sosterrà il progetto, promuovendo la vendita di “Zero” presso il proprio lido, abbinandolo a friselline con prodotti locali a chilometro zero.

Wineaut offre l’opportunità a persone che partono in condizioni di svantaggio, di misurarsi in un mercato molto competitivo da protagonisti, con un proprio prodotto ed una propria identità, entrando in una filiera sinergica e di qualità e creando valore.

Per maggiori informazioni: Autnotout srl Impresa Sociale, mail autnotout@gmail.com, autnotout@pec.it, pagina instagram “Wineaut”.