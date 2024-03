Il vino rosato brindisino Tufetto premiato dalla Guida al bere Rosa

BRINDISI - La Guida al bere Rosa, l'unica guida dedicata ai vini rosati, quest'anno per la prima volta verrà presentata a Roma con un grande evento, sabato 16 marzo, aperto a winelovers, stampa e operatori del settore. Tra le eccellenze selezionate c'è Tufetto, il rosato biologico di negroamaro di Tenute Lu Spada. Ha ottenuto 97/100 ed è stato premiato con Rosa d'oro e gran menzione e sarà messo in degustazione con altri 150 vini rosati in occasione dell'evento nella Capitale.

Ecco la valutazione data a Tuffetto: "Un rosato dal colore corallo, con ouverture balsamica all'olfatto, seguita da un fine fruttato di ciliegia e mandorla fresca e tocco finale di fiori di campo. Assaggio coerente e di piacevole equilibrio, impreziosito da una spalla fresco-sapida.Un rosato a tutto pasto".

Il riconoscimento premia il lavoro, l'impegno e la passione di Tenute Lu Spada e dei suoi collaboratori e, soprattutto, dell'enologo Giuseppe Pizzolante. Il team produce vini biologici "buoni, puliti e giusti" che si stanno facendo sempre più apprezzare. Il "vino rosa" sta conquistando anno dopo anno sempre più fette di mercato, piace ai giovani, spesso è più in linea con i nuovi trend di food, ma sono ancora pochi gli eventi dedicati a questo vino.

La location prescelta è la Domus Magnanimi sull'Appia Antica, nel cuore della Roma Antica, un casale davanti al Mausoleo di Cecilia Metella, posto su un rilievo circondato da un verde e rigoglioso parco con pini secolari. Sarà per il rosato di negroamaro di Tenute Lu Spada un'occasione non solo per far apprezzare le caratteristiche dei rosati del Salento e di Brindisi, ma anche per costruire un ponte tra la location prescelta per l'evento, la Domus Magnanimi, e Brindisi, parte terminale della Regina viarum su cui insistono i vigneti da cui ha origine Tuffetto.