La poesia di un piccolo talento brindisino contro la violenza sulle donne

BRINDISI - Si intitola "25 novembre" la poesia di uno studente di Brindisi, che frequenta la III D della scuola media Giulio Cesare dell’istituto Comprensivo Commenda. Ha solo 12 anni, si chiama Vittorio Salvatore Di Noi e dopo diversi successi raggiunti nei giochi matematici, ha dimostrato di essere un piccolo prodigio anche nella poesia, riuscendo a emozionare con i suoi versi. Un pensiero profondo e forte, espresso da un giovanissimo poeta durante un semplice compito in classe che si è tenuto ieri (25 novembre), in occasione della giornata contro la violenza di genere. I suoi versi hanno reso orgogliosa la sua insegnante, tanto che la stessa ha deciso di pubblicare questa bellissima poesia sulla pagina Facebook della scuola.

Vittorio Salvatore è un ragazzo socievole, ama il basket ed è dotato di grande sensibilità, non sa bene cosa farà da grande, ma è certo che, a giudicare dalle doti da lui espresse, gli si prospetta un futuro interessante. Vittorio Salvatore è frutto di un ottimo percorso educativo, a cui contribuisce un'intera comunità a partire dalla famiglia, per poi passare ai docenti fino ad arrivare ai luoghi di aggregazione. Sono i giovani come Vittorio Salvatore, che attraverso piccoli gesti come questo, dimostrano che la città di Brindisi è dotata di talenti, troppo spesso messi in ombra, dal pessimismo o da esempi negativi. Le comunità hanno il dovere di porre in luce i giovani meritevoli, perché Brindisi ne è dotata e come. E' proprio attraverso i giovani che le comunità migliorano e crescono. Troppo spesso veniamo a conoscenza dei talenti nostrani quando ormai sono distanti o addirittura quando li perdiamo, ripiegando con gesti e azioni che, servono solo a pulire le nostre coscienze.