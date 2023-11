“Violenza e femminicidio. Come contrastare la violenza di genere”: incontri nelle scuole

“Violenza e femminicidio. Come contrastare la violenza di genere”. Questo il tema scelto dal Comitato Pari Opportunità presso l’ordine degli Avvocati di Lecce, in occasione della settimana dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. L’obiettivo: andare nelle scuole superiori per dialogare con studentesse e studenti sul tema.

“Per contrastare efficacemente il fenomeno della violenza sulle donne, di matrice innegabilmente culturale - spiega l’avvocata Maria Luisa Serrano, presidente del Cpo - abbiamo ritenuto imprescindibile iniziare dai luoghi dove si formano le coscienze e i cittadini, abbiamo iniziato a programmare una serie di interventi nelle scuole e, in adesione al progetto nazionale #generazionePari, abbiamo organizzato un programma di incontri nelle scuole superiori di tutta la provincia di Lecce, che ci hanno accolto con un incredibile entusiasmo. Dal 22 novembre, con i Colleghi componenti Cpo Maurilio Marangio, Cinzia Vaglio, Salvatore Ponzo, Larissa Owena Pagliara, Marco Torricelli, Arcangelo Corvaglia, Francesca Costantini, la Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce Anna Toma e l’avvocata penalista Stefania Mercaldi, insieme ad un gruppo di psicologi e psicoterapeuti, abbiamo incontrato gli studenti dell’I.I.S.S. Salvemini di Alessano, del Liceo scientifico Banzi Bazoli di Lecce, del Liceo Quinto Ennio di Gallipoli e, prossimamente, del Liceo Da Vinci di Maglie, dialogando con gli studenti, proiettando filmati e leggendo brani per stimolare riflessioni critiche e dibattito".

"Siamo profondamente grati a dirigenti scolastici e docenti che hanno immediatamente amato e condiviso il progetto e che ci hanno invitato a replicare incontri analoghi per altre classi. Convinti che il confronto sulla violenza di genere abbia bisogno di strumenti concreti per contrastare una grave questione culturale capillarmente diffusa nella società, il comitato si impegnerà anche al di fuori della settimana dedicata, a proseguire il progetto nelle scuole del territorio provinciale, per intraprendere, insieme ai più giovani, percorsi di educazione sentimentale, sessuale, affettiva e comprensione delle conseguenze giuridiche che talune azioni possono determinare".

Nei prossimi giorni gli incontri coinvolgeranno anche le scuole del Brindisino.