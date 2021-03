Virtual Tour: al via la visita virtuale nella cattedrale di Brindisi

BRINDISI - Dal maestoso ingresso al poderoso altare con coro ligneo, passando per l’altare di San Pelino, la Cappella del Santissimo Sacramento ed ogni angolo della suggestiva Cattedrale brindisina. Da oggi saranno visitabili anche dal proprio Pc o smartphone grazie ad una innovativa funzionalità attiva sul sito web della Cattedrale: www.cattedralebrindisi.it/virtualtour. È il Virtual Tour, una nuova tecnologia di ripresa video immersiva a 360° che permette di godere dallo schermo del proprio dispositivo multimediale una riproduzione video ad alta definizione di tutti gli ambienti della più importante chiesa della città di Brindisi. Un belvedere in digitale, navigabile con mouse e touch in ogni direzione e corredato da brevi didascalie esplicative, utile al visitatore così come all’appassionato d’arte ed a quanti vogliano approfondire la conoscenza di uno dei principali fregi della città capoluogo.

L’innovativo servizio è stato realizzato dalla Video Nice Production, società mesagnese all’avanguardia in questa tipologia di servizi, guidata da Carlo De Matteis, su invito del parroco della Unità pastorale del centro storico, don Mimmo Roma. Una occasione unica per poter continuare a conoscere uno dei gioielli del territorio in tempi di spostamenti limitati dalle note misure sanitarie.

«Un bene come la Cattedrale di Brindisi – ha commentato al varo del nuovo servizio web don Mimmo – deve essere fruito sempre, deve essere ammirato e conosciuto. Da qui è nata l’idea di affidare a Video Nice la realizzazione del progetto».

La visita virtuale alla Cattedrale può essere effettuata da qualsiasi device - pc, smartphone, tablet o altri ancora - ed è compatibile per una fruizione in 3D con gli appositi dispositivi.