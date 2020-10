Virus: schizzano i contagi, chiuse altre due scuole nel Brindisino

BRINDISI - Sono ancora alti i numeri dei contagiati da Covid nella Regione Puglia. Anche oggi, domenica 25 ottobre, il bollettino registra 515 positivi, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, su 4.377 registrati. I casi sono così suddivisi: 208 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 90 nella provincia Bat, 103 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 45 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 7 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Bat, 4 in provincia di Foggia, 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 522.951 test, 6011 sono i pazienti guariti, 7872 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 14.546, così suddivisi: 6.087 nella Provincia di Bari; 1.462 nella Provincia di Bat; 1.038 nella Provincia di Brindisi; 3.445 nella Provincia di Foggia; 1.091 nella Provincia di Lecce; 1.317 nella Provincia di Taranto; 105 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota.

IL BOLLETTINO DI OGGI 25 OTTOBRE 2020

Chiudono due scuole nel Brindisino

In provicia di Brindisi, intanto, non si spezza la catena dei contagi nelle scuole. A San Donaci sono i 4 casi positivi accertati fra due nuclei familiari. Pertanto, il primo cittadino ha disposto la chiusura della scuola frequentata da un bambino, appartenente ad un nucleo familiare positivo, sottoposto a tampone. Si tratta del plesso "Don Donato Panna" che sarà chiuso nella giornata di domani, lunedì 26 ottobre, per sanificazione.

A San Pietro Vernotico, il sindaco Rizzo, con ordinanza numero 38 di oggi, 25 ottobre, ha ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe 2D della scuola superiore "Don Minzoni" e la classe 2D della scuola elementare "De Simone" fino al 30 ottobre. Nella classe elementare, infatti, ci sarebbe un caso di positività al Covid di cui, al momento però, il primo cittadino non avrebbe ricevuto conferma dalla Asl ma solo da altri canali. L'alunno contagiato è congiunto dello studente del "Don Minzoni" del quale, però, si attende l'esito del tampone. Per questo, in maniera preventiva, il primo cittadino ha disposto la chiusura delle due classi.

A Ostuni il sindaco Guglielmo Cavallo ha dovuto chiudere l'intero plesso di scuola per l'infanzia "Andersen Collodi" situato al primo piano dell'edificio San Carlo Borromeo, a seguito della positività di un alunno. La Aal ha già contattato le famiglie dei bambini e gli insegnanti per l'esecuzione dei tamponi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Articolo aggiornato alle ore 21:21