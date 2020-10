Virus: schizzano ancora in contagi in Puglia, sette i decessi

BRINDISI - Sono ancora alti i numeri dei contagiati da Covid nella Regione Puglia. Anche oggi, domenica 25 ottobre, il bollettino registra 515 positivi, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, su 4.377 registrati. I casi sono così suddivisi: 208 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 90 nella provincia Bat, 103 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 45 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 7 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Bat, 4 in provincia di Foggia, 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 522.951 test, 6011 sono i pazienti guariti, 7872 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 14.546, così suddivisi: 6.087 nella Provincia di Bari; 1.462 nella Provincia di Bat; 1.038 nella Provincia di Brindisi; 3.445 nella Provincia di Foggia; 1.091 nella Provincia di Lecce; 1.317 nella Provincia di Taranto; 105 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota.

IL BOLLETTINO DI OGGI 25 OTTOBRE 2020

La situazione a Brindisi e provincia

Nel Brindisino, in modo particolare a San Donaci sono i 4 casi positivi accertati fra due nuclei familiari. Pertanto, il primo cittadino ha disposto la chiusura della scuola frequentata da un bambino, appartenente ad un nucleo familiare positivo, sottoposto a tampone. Si tratta del plesso "Don Donato Panna" che sarà chiuso nella giornata di domani, lunedì 26 ottobre.