La visita all'Accademia degli Erranti con ospite d'onore l'ambasciatrice greca

BRINDISI - Venerdì 9 giugno, a Brindisi, si terrà l'evento "Un soffio di Grecia sul seno di ponente", previsto in serata nella piazza d'Armi del Castello Svevo. L'associazione "Brindisi e le Antiche Strade" ha organizzato una visita presso l'Accademia degli Erranti, la Casa di Quartiere nell'ex Convento delle Scuole Pie, in via Giovanni Tarantini, 35. Ospite d'onore: l'ambasciatrice di Grecia Eleni Sourani.

All'incontro parteciperà il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, il console onorario di Grecia, Antonella Mastropaolo, e altre autorità. L'incontro si terrà alle ore 12, occasione questa per far visitare il bene monumentale e presentare il progetto "Il cammino del mare - Lungo la rotta di Federico II da Brindisi a Gerusalemme".