Chiesa e chiostro di San Benedetto: visita con i volontari del Touring Club

BRINDISI – Dal 21 al 23 giugno la bellezza è per tutti grazie al Touring Club Italiano con "Aperti per voi Sotto le Stelle": una grande festa diffusa, in occasione dei 130 anni del Touring club Italia, con visite a luoghi aperti eccezionalmente per l’occasione, così da permettere a tutti di conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese. Chiese, palazzi, monumenti e aree archeologiche vedranno aperture straordinarie e serali per raccontare storie, svelare spazi normalmente non accessibili, riscoprire luoghi e dettagli in ambienti suggestivi, fino al tramonto…e aspettando le stelle.

A Brindisi, l’appuntamento è per sabato 22 giugno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 19.30 alle 22.00 alla chiesa di San Benedetto e al suo chiostro.

Si avrà l’opportunità di scoprire, eccezionalmente per questa occasione, accompagnati dai volontari del Touring Club, non solo la bellezza senza tempo della Chiesa di San Benedetto - che custodisce tesori artistici e testimonianze antiche delle vicende millenarie della città - ma anche l’originale chiostro dell’ex monastero, adiacente alla chiesa stessa. Un’autentica opera d’arte del periodo medievale, dalla forma quadrata, con un affascinate portico quadrifore, colonnine poligonali, capitelli figurati e pareti che conservano tracce di antichi affreschi, tra cui un’Annunciazione del XII secolo. Il chiostro, inoltre, è anche teatro di importanti scoperte archeologiche, come sepolture risalenti all’epoca romana e medievale, che offrono un’inedita finestra sul passato di Brindisi.

La partecipazione a questo evento è su prenotazione.

