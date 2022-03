Carabinieri: il generale Mezzavilla in visita al comando provinciale di Brindisi

BRINDISI - Nella giornata di oggi (giovedì 24 marzo), il comandante del comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”, generale di Corpo d’Armata Maurizio Detalmo Mezzavilla, ha visitato il Comando provinciale Carabinieri di Brindisi. Dopo la resa degli onori, l’alto ufficiale è stato ricevuto dal comandante provinciale di Brindisi, colonnello Vittorio Carrara, insieme a tutti gli Ufficiali, nonché a una rappresentanza dei marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri dei vari reparti territoriali del Comando Provinciale, nonché del Gruppo Carabinieri Forestale. Presente anche una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, costituita da personale in congedo che continua a prestare i propri servizi nel campo del volontariato e della protezione civile.

Nella sala rapporto del Comando Provinciale ha incontrato gli ufficiali, con i quali ha fatto un punto di situazione sulle principali attività investigative in corso e sulle problematiche emergenti. Ha voluto anche intrattenersi con i militari della sede ai quali ha rivolto espressioni di ringraziamento e apprezzamento per il servizio svolto e per la quotidiana opera di prevenzione e repressione svolta sul territorio, ribadendo l’importanza e il ruolo di assoluta centralità ricoperto dall’Arma dei Carabinieri nel “sistema sicurezza” del Paese.