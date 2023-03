Il comandante Gruppo rifornimenti Aeronautica Militare in prefettura

BRINDISI - Il Prefetto Michela La Iacona ha incontrato presso il Palazzo del Governo il comandante del Gruppo Rifornimenti dell’Area Sud di Francavilla Fontana, ten. col. Vincenzo Fornaro. Nel corso della visita il comandante ha illustrato al Prefetto le peculiari attività del Gruppo Rifornimenti e le iniziative che in occasione del centenario della nascita dell’Aeronautica militare sono state organizzate sul territorio. Il Prefetto, nel ringraziare il comandante, ha manifestato il proprio personale apprezzamento per la delicata attività svolta dal Corpo militare dell’Aeronautica assicurando la massima disponibilità per ogni forma proficua di collaborazione istituzionale.