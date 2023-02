Il sottosegretario generale Onu a Brindisi: incontrerà anche i giocatori Happy Casa

BRINDISI – Un alto rappresentante dell’Onu sarà in visita fra domenica 26 e lunedì 27 febbraio a Brindisi. Si tratta di Atul Khare, sottosegretario generale delle Nazioni Unite presso il Dipartimento di supporto operativo delle Nazioni Unite e in precedenza come sottosegretario generale presso il Dipartimento di supporto sul campo delle Nazioni Unite e assistente segretario generale per le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite.

Il diplomatico indiano raggiungerà la città insieme al rappresentante permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York, l’ambasciatore Maurizio Massari. I due visiteranno il Centro servizi globale delle Nazioni unite e prenderanno parte a varie attività.

Il 26 febbraio alle ore 20 è previsto il concerto di benvenuto “Brindisi for the United Nations” dell’orchestra del Nuovo Teatro Verdi diretta dal maestro Stefano Miceli presso il Nuovo Teatro Verdi. Il 27 febbraio, alle ore 16, gli ospiti incontreranno la squadra Happy Casa Brindisi presso il campo di basket della Base Ungsc in piazza Del Vento.

Ancora un ospite di grande rilievo, quindi, per la base delle Nazioni unite di Brindisi, dopo la visita del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres avvenuta nel dicembre 2019, in presenza anche dell’allora ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Il Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite di Brindisi è una struttura che fornisce sostegno nei settori della logistica, dell’informatica e delle telecomunicazioni a tutte le operazioni dell’Onu, oltre che un centro di eccellenza e di innovazione per la gestione del loro impatto ambientale.