Giornate Fai d'autunno: 300 visitatori al Castello Alfonsino

BRINDISI - Sabato 16 e domenica 17 ottobre, il Castello Svevo di Brindisi è stato oggetto di visita da parte della popolazione locale nell’ambito delle Giornate Fai d’Autunno. Trecento visitatori, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, hanno avuto la possibilità di visitare il Castello accompagnati dai volontari del Fai e dagli alunni del liceo classico “Marzolla” di Brindisi.

La fortezza, situata nel cuore della città di Brindisi ed oggi sede del Comando della Brigata Marina San Marco che ne cura la manutenzione e la conservazione, è stata realizzata dall'imperatore Federico II nella prima metà del XIII secolo ed è la costruzione più importante ed antica della città di Brindisi.

La struttura ha ospitato, anche recentemente, una lunga serie di eventi culturali, dimostrativi e sportivi, tra cui il G20 ed i festeggiamenti riguardanti il Cinquantesimo Anniversario dell’insediamento della Fanteria di Marina nella città di Brindisi.

L’adesione alle giornate Fai ha rappresentato un’opportunità per quanti hanno voluto approfondire e conoscere i luoghi e le strutture che la Difesa custodisce con la responsabilità derivante dall’intrinseco valore storico e culturale che essi hanno per l’intera comunità.

Tali eventi rappresentano infatti un appuntamento particolarmente atteso dagli amanti di storia, cultura e tradizione, e suggellano ulteriormente l’importante legame della Forza Armata con la città di Brindisi, che oggi ospita il Polo Anfibio Nazionale composto dalla Brigata Marina San Marco e dalle Unità della 3^ Divisione Navale. Va infine sottolineato come la tutela dei luoghi storici sia un elemento portante della politica di mantenimento e valorizzazione di questo tipo di strutture, nella considerazione che le stesse rappresentano per la Difesa un tangibile strumento per tramandare la storia e i valori di coloro che hanno servito il Paese, sia verso il proprio personale che nei confronti della cittadinanza.