Ordine fisioterapisti: la mesagnese Vittoria Ligorio nel comitato centrale nazionale

MESAGNE - La mesagnese Vittoria Ligorio eletta al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei fisioterapisti in rappresentanza della Puglia Si sono concluse questa mattina (14 maggio) le operazioni di voto per l’elezione del primo storico comitato centrale e il Collegio dei revisori Fnofi.

A parteciparvi tutti i presidenti degli Ofi territoriali, compreso il presidente dell’Ordine di Brindisi – Lecce Angelo Scrimitore, che nel pomeriggio di ieri e nella mattinata di oggi hanno espresso il loro voto. La consigliera Vittoria Ligorio si è candidata con la vincitrice Lista “Futura”. Tutto il Consiglio Direttivo dell’Ofi Brindisi-Lecce si complimenta e si stringe attorno a Vittoria per questo prestigioso traguardo.

“Avere un proprio consigliere nel Comitato Centrale – si legge in una nota - non può che essere motivo di soddisfazione e di orgoglio per il lavoro svolto finora. I complimenti vanno estesi a tutto il comitato centrale, in particolare modo al presidente Piero Ferrante, alla vice Melania Salina, al segretario Luca Francini e al tesoriere Angelo Mazzali.”.

“Con l’insediamento del comitato centrale e del collegio dei revisori si conclude definitivamente la fase commissariale anche a livello nazionale. Ci aspetta un lavoro lungo e ricco di novità, sempre in funzione dei nostri Iscritti, con l’unico obiettivo di valorizzare e proteggere la nostra professione, con il sostegno, la vicinanza e il supporto della federazione nazionale”.