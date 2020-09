"Voci mediterranee", la rassegna della Comunità ellenica del Grande Salento

BRINDISI - Domani, mercoledì 30 settembre, alle 18:45, presso il chiostro della chiesa di San Benedetto in Brindisi, si terrà la VII rassegna di cultura europea “Voci Mediterranee” a cura del sodalizio italo- ellenico del Grande Salento. Dopo aver riconosciuto nell’edizione 2018 “Valorosi del Mediterraneo” Melina Mercuri, Lorenzo Caiolo, Ikkos di Taranto, Giuseppe Palmieri e San Teodoro Tirone e nell’edizione dell’anno scorso Pitagora di Samos, Francesco D'Andria, Josè Borges, Re Leonida, Saffo, Ulisse e Nikòlaos Tzelemendès, quest’anno si propongono come valorosi del Mediterraneo: Ippocrate di Cos, Socrate, Esopo e Atenagora di Costantinopoli.

In questa VII edizione della Rassegna di Cultura Europea "Voci Mediterranee" si propone quindi la terza e ultima parte dei valorosi del Mediterraneo. Si è pensato - fa sapere la Comunità ellenica del Grande Salento in un comunicato - a figure importanti per quello che riguarda “professioni”, “arti” e “vocazioni” che mentre prima erano rispettati e considerati quasi sacri, oggi la società ha messo in seria discussione, spesso non rispettando o addirittura mettendo in dubbio la loro importanza sociale, culturale e pedagogica. Si parla della figura del medico (quindi Ippocrate di Cos), della figura del insegnante (quindi Socrate) e la figura del sacerdote (quindi Atenagora di Costantinopoli). "Si è poi voluto sottolineare - prosegue il comunicato - l'importanza delle favole, quelle vere, non solo rivolte ai bambini, che oggi mancano nella loro versione classica, poetica didascalica e quindi ecco perché Esopo".