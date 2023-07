Raid di mezza estate da Brindisi nei cieli dei balcani meridionali

Brindisi è storicamente una città strategica per i collegamenti verso l’Oriente, soprattutto via mare (la “Valigia delle Indie” dell’ era coloniale, poi diportisti di ogni nazione, con tanto di regate internazionali, ai giorni nostri).

Ma anche per via aerea la città rappresenta un punto di partenza formidabile per raggiungere tanti posti interessanti, storici, di mare e di montagna, nella penisola balcanica e oltre. L’ associazione “Volare in Salento”, presieduta da Diego Provinzano, nata nel 2021 e con base nell’ aeroporto di Brindisi, promuove il volo per appassionati di ogni età, e si propone come esempio di turismo aereo nei cieli del meridione d’ Italia e nel Sud-Est europeo.

L’ ultima iniziativa, in ordine di tempo, è stato un raid compiuto in 3 giorni, da lunedì a mercoledì, da 3 piloti dell’associazione: Ruggiero Capone, Nicola Silverio Genco e Baldassarre Lucarelli.

I tre hanno lasciato l’aeroporto del Salento decollando al mattino di buon’ora, attraversando l’Adriatico e quindi lo spazio aereo albanese, per fermarsi, nella prima tappa, nella storica e meravigliosa cittadina di Ocrida, nella Macedonia del Nord, adagiata sull’ omonimo lago a 700 metri di quota.

Ocrida, centro con 6000 anni di storia posto sulla via Egnazia, è patrimonio dell’Unesco e custodisce gioielli storico-architettonici di grande pregio: le case gentilizie in stile macedone, la cattedrale di Santa Sofia, il complesso ecclesiastico di San Clemente, il teatro ellenistico, la fortezza dello zar Samuele di Bulgaria, la moschea di Alì Pascià. A pochi chilometri il Parco Nazionale di Galìcitza.

Dopo aver goduto di tanta bellezza, si ridecolla il mattino dopo alla volta delle famose Meteore, in Tessaglia (Grecia), 23 monasteri appollaiati su altrettante guglie di arenaria modellate dalle acque nel corso dei millenni. Sorvolo a 4000 piedi (1300 metri di quota – non è consentito abbassarsi oltre), e prua verso la città di Ioànnina, capoluogo dell’Epiro, svalicando le alte creste del massiccio del Pindo.

Si atterra a Ioànnina, altra incantevole città sulle rive di un lago, meta di turisti che visitano il suo pregevole centro storico, le 3 moschee (due sono oggi trasformate in musei), le vecchie botteghe dello storico artigianato dell’argento. Con un’ora di auto a noleggio (come hanno fatto i nostri 3 piloti) si raggiungono poi le più rinomate spiagge dello Jonio epirota: Parga, Sìvota, Pèrdika.

Ultimo giorno dedicato al rientro a Brindisi, attraversando le ultime catene montuose ed il Canale d’ Otranto. Un’ esperienza breve ma intensa, e una testimonianza, forse finora poco immaginabile, che Brindisi è terra di navigatori dell’aria, oltre che di mare.