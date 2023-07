Volontari a lavoro nel parco e nella pineta: riempiti quaranta sacchi di rifiuti

SAN PIETRO VERNOTICO - Nuovo intervento di pulizia da parte dell'associazione ambientalista e animalista "Eterea, l'albero della vita" che da anni, ormai, si occupa, tra le altre cose, anche della rimozione dei rifiuti da spiagge, campagne e luoghi pubblici in generale. Per sabato 22 luglio è stata organizzata la pulizia della Pineta e del Parco giochi nei pressi di via Olanda, nella zona 167 di San Pietro Vernotico. Sono stati raccolti circa 40 sacchi di rifiuti di vario genere.

"Moltissime microplastiche come carte di gelato, brioches, caramelle e gomme da masticare. Numerosissime purtroppo le cicche di sigaretta i pacchetti di sigarette, bottiglie in plastica e vetro, 4 pneumatici neri e secchi e vasi in plastica. La nostra più grande speranza è che i cittadini facciano tesoro di queste pulizie e che conferiscano in maniera più seria e corretta i rifiuti, sia per tutelare il nostro ambiente sia per curare il decoro urbano". Scrivono sulla pagina Facebook dell'associazione,

"Nonostante la zona sia stata ripulita, non è stato possibile differenziare perfettamente i rifiuti, che saranno conferiti in discarica, aggravando purtroppo la situazione ambientale ma anche quella economica del paese, poiché il prezzo del conferimento in discarica è davvero salato".

"Ringraziamo i volontari, i soci e sostenitori tutti di Eterea, L'Albero della Vita che hanno contribuito a realizzare l'evento. Ringraziamo i ragazzi del Centro Santa Bernadette e compagnia bella che hanno contribuito alla pulizia. Ringraziamo soprattutto l'amministrazione che è stata presente con la sindaca Argentieri, l'assessore Pannofino e il presidente Monteduro. Ringraziamo l'Impregico Srl , che si occuperà della rimozione dei rifiuti, e per aver fornito sacchi e guanti. Anche se la giornata era calda ed il sole cocente la partecipazione è stata discreta e il risultato garantito. Grazie a tutti".