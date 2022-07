Gattino si infila nei motori delle auto: recuperato da due volontarie

BRINDISI – Grazie all’intervento dell’associazione “Micetti di Brindisi” è stato salvato un gattino che si intrufolava nei motori di varie auto, mettendo in pericolo la propria incolumità. E’ accaduto fra mercoledì 30 giugno e giovedì 1 luglio in largo San Paolo, in pieno centro. La prima ad attivarsi per il micio è stata una residente del posto, allarmata dai continui miagolii che provenivano prima da una macchina e poi da un’altra. Il felino sembrava inafferrabile.

Su richiesta della stessa cittadina, sul posto si è recata una pattuglia della Polizia Locale, che però non ha potuto risolvere il problema. Risolutivo è stato dunque l’intervento di due volontarie dell’associazione Micetti di Brindisi, che con uno strumento idoneo per la cattura dei gatti (la cosiddetta gabbia trappola) sono riuscite a salvare il piccolo, che da un paio di giorni non mangiava e non beveva. “Grazie all’associazione – dichiara la residente della zona – per la tempestività con cui si è attivata, salvando il gattino”.