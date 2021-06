“Lo stato dell’arte 2.0”, il webinar del Rotaract di Ceglie Messapica

In collaborazione con il club di Massafra, l’incontro si svolgerà nella giornata di oggi, lunedì 7 luglio alle 20 in streaming

CEGLIE MESSAPICA- “Lo stato dell’arte 2.0” è il titolo del webinar che si terrà oggi, lunedì 7 giugno dalle 20 sulla piattaforma google meet: un progetto nato dalla collaborazione tra Rotaract club di Ceglie messapica Terra dei Messapi e Rotaract club di Massafra, in cui si farà un viaggio tra contemporaneo e moderno.

Con le moderatrici Miriam Sicilia- presidente Rac Ceglie - e Alessia Notaristefano- presidente del Rac Massafra - si parlerà di arte 2.0 e di nuove forme artistiche con due interessanti relatori. Il primo, il brand strategist e docente di storia dell'arte moderna e della pubblicità Giordano Santoro che fino al 30 giugno, presso il Giardino Guarnieri a Locorotondo, espone la sua "Materia disseminata" assieme ad un gruppo di artisti che sperimentano vari materiali rendendoli vivi, rendendoli opere. La protagonista è senza dubbio la natura, elemento preponderante della nostra Valle D'Itria e sua musa ispiratrice attraverso la quale raccontare le tribolazioni dell'anima e l'intimità dello spirito. La seconda, Roberta Ciaurro, giovanissima Fiber Artist le cui installazioni sono arazzi, tessuti che prendono vita e divengono tridimensionali e attraverso i quali è possibile raccontare emozioni e stati d'animo. I colori, decisi e dirompenti, danno voce a storie personali e miti del passato che ritornano e si raccontano attraverso le fibre dei tessuti.

"Credo che per sostenere un artista lo si debba osservare, conoscere, comprendere e dargli fiducia, se ne vale la pena.." risponde la giovane artista in una delle sue interviste, ed è proprio questo che ha spinto i clubs a proporre un webinar che parlerà di quanto la pandemia abbia influito sulla produzione artistica e di come si tornerà alla normalità. Sarà la bellezza a salvare il mondo?