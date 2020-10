Tre appuntamenti sulla donazione, i webinar del Rotaract di Ceglie

CEGLIE MESSAPICA- Si svolgeranno sulla piattaforma Meeting i tre incontri programmati dai club Rotaract e Rotary di Ceglie Messapica sempre in prima linea nella promozione di eventi benefici e, come dice il loro motto, "al di sopra di ogni interesse personale", in cui il filo conduttore sarà la tematica del dono.

Il primo webinar si terrà venerdì 23 ottobre alle 19. 30 in streaming e si affronterà il tema della donazione del cordone ombelicale, tematica poco dibattuta ma di grande interesse, vista anche la facilità con cui può avvenire. Il sangue cordonale è, infatti, una alternativa preziosa al midollo osseo e può curare malattie metaboliche e alcune immunodeficienze.

A intervenire nel webinar, moderato da Costanza Sportillo vice presidente 2020/2021 del Rotaract di Ceglie, saranno il presidente nazionale Adisco, il dottor Giuseppe Garrisi, la presidente dell'Adisco sezione territoriale di Brindisi, la professoressa Lina Bruno, anch'essa rotariana, il presidente del Rotary di Ceglie 2020/2021 Giuseppe De Paola e la presidente del Rotaract club 2020/2021, Miriam Sicilia. "Non ci siamo fermati durante la pandemia e non lo faremo neanche di fronte allo stop ai convegni del nuovo dpcm. La nostra forza è saperci reinventare e stare al passo coi tempi" affermano i promotori dell’evento che si terrà via web sulla piattaforma meeting”.

È possibile seguire il webinar al seguente link https://meet.google.com/pmn- ghwg-qwq