Riuso sociale dei beni confiscati alla mafia: webinar organizzato dal Csv

Un ex dirigente di polizia e i presidenti di associazioni antimafia ospiti dell'iniziativa, in programma venerdì 19 febbraio

A “I luoghi del cuore. Beni confiscati alle mafie, cittadinanza attiva ed economia sociale” è dedicato il terzo appuntamento della Rassegna webinar nata all’interno del Progetto “Il Palio della Legalità” del Csv Brindisi Lecce-Volontariato nel Salento”. L’evento si svolgerà venerdì 19 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 11:30. Giorgio Oliva, già 1°dirigente della Polizia di Stato, Flavia Luna De Matteis, dell’associazione Levèra e Salvatore Spinelli, presidente di Terre di Puglia – Libera Terra Cooperativa sociale, racconteranno come da un bene confiscato alla mafia nasce un simbolo di legalità e riuso sociale

Le mafie cambiano pelle, corrono sottotraccia, hanno i loro luoghi sicuri, epicentri della filiera del malaffare. Accanto a questo mondo sommerso le forze dell’ordine, i cittadini attivi e le associazioni continuano una lotta senza tregua in cui i beni confiscati alle mafie rappresentano lo scacco matto: ville, terreni, edifici da roccaforti della criminalità diventano contenitori di solidarietà, idee, riuso sociale, comunità.

Giorgio Oliva, entrato nell’amministrazione della pubblica sicurezza nell’anno 1988, ha prestato servizio nelle questure di Brindisi, di Taranto, di Lecce e di Bari, occupandosi di immigrazione, Squadra Mobile e Anticrimine. L’associazione Levèra si propone sul territorio con l’obiettivo di creare dei luoghi a servizio della comunità, offrendo servizi e spazi ricreativi a tutti i suoi associati. Ente gestore dell’immobile di Via Bellini in Noha (Galatina), bene confiscato alla mafia, ora diventata sede operativa dell’associazione stessa. Terre di Puglia – Libera Terra Cooperativa sociale è l’ente gestore della Masseria Canali, bene confiscato alla Sacra corona unita, ora luogo aperto alla comunità. Progetto che vuol essere non solo uno strumento di sviluppo economico ma anche un veicolo di crescita politica e culturale per l’intera comunità locale.

La rassegna si terrà sul Canale YouTube del CSV Brindisi – Lecce Volontariato nel Salento. Clicca qui per consultare tutto il programma su