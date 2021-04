“Turismo slow e accoglienza 2.0”, webinar per il rilancio del territorio

Si svolgerà mercoledì 28 aprile alle 19.30 sulla piattaforma meet al link https://meet.google.com/uyg-kyiu-pfq il webinar sulla tematica del turismo lento e il rilancio delle offerte dal territorio pugliese, "Turismo Slow e Accoglienza 2.0 - strategie ed investimenti per il rilancio del territorio".

A organizzare l’incontro in streaming il Club Rotaract Ceglie Messapica Terra dei Messapica, il Rotaract Club Taranto, il Rotary Club Ceglie Messapica, Rotary Club Valle d’Itria Rosa Marina, Rotary Club Taranto, la Proloco di Cisternino, che invitano a partecipare.

Intervengono i relatori Lucia Cavallo, presidente Gal Magna Grecia, Vincenzo Iaia, presidente Gal alto Salento e Luana Scarafile, progettista della Pro loco di Cisternino, moderati da Giuseppe De Paola, presidente del Rotary club Ceglie Messapica. Insieme, tratteranno della nuova filosofia che pone l’attenzione sui dettagli e accompagna il turista attraverso un viaggio alla scoperta di luoghi, culture diverse e prodotti locali, nel pieno rispetto dell’ambiente, il tutto procedendo con calma e lentamente in modo da cogliere ogni straordinario particolare offerto dalla nostra terra.

Non chiedete cosa possa fare la vostra terra per voi: chiedete cosa potete fare voi per la vostra terra (John Fitzgerald Kennedy).