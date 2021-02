Welfare e Immigrazione: Adoc attiva sportello dedicato agli stranieri

BRINDISI - In avvio del 2021, all’inizio di un anno complesso in cui ancora faremo i conti con le emergenze economiche e sociali che la pandemia ha clamorosamente e dolorosamente portato allo scoperto, l’avvocatura Adoc di Brindisi rinnova e riconferma il proprio impegno al servizio del territorio e dei suoi cittadini più fragili o in difficoltà inaugurando un nuovo sportello volto ad offrire informazione, orientamento e assistenza legale sui temi dell’accesso ai servizi di welfare, del lavoro, della famiglia, della casa, delle pari opportunità, perché sia favorito l’accesso ai diritti sociali di base per ogni cittadino e nessuno resti indietro e siano favoriti reale integrazione e partecipazione di tutti alla vita della città, pari opportunità di accesso a servizi e strumenti già disponibili sul territorio, coesione sociale e maggiori condizioni di equità.

In parallelo lo sportello fornirà assistenza legale gratuita ai cittadini stranieri che hanno ricevuto provvedimenti di espulsione, trattenimento, diniego del permesso di soggiorno e di asilo, mettendo loro a disposizione un luogo che possa accoglierli, ascoltarli e orientarli, dove ricevere il primo sostegno legale con informazioni, pareri e consulenze. Gli avvocati saranno in questo delicato compito affiancati da mediatori culturali, al fine di potenziare competenze ed efficacia del punto d’ascolto.

Il nuovo sportello – che va ad affiancare gli ulteriori sportelli attivi dal lunedì al venerdì nelle materie più strettamente consumeristiche - andrà così a potenziare l’assistenza complessivamente offerta dall’associazione sul territorio - nel rispetto dei propri obiettivi statutari e nel solco della sua vocazione pluriennale -, offrendo un contributo alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi di welfare nella città di Brindisi che valorizzi la partecipazione attiva dei cittadini e il rapporto sinergico tra enti pubblici, enti del privato sociale, terzo e quarto settore, imprese private e singoli, ponendo al centro il tema dei diritti quale strumento necessario per creare pari opportunità e giustizia sociale.

Lo Sportello Welfare & Immigrazione sarà attivo in Corso Umberto I, 85, a partire dal prossimo 2 febbraio, nella giornata del martedì dalle 17 alle 19 affiancando ed integrando quello, già attivo nel medesimo giorno della settimana, dedicato alle problematiche legate al risparmio, alle controversie bancarie ed alle crisi da sovraindebitamento ed usura.