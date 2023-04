Strategie contro l'erosione costiera: workshop internazionale a Brindisi

BRINDISI - Il Comune di Brindisi, in qualità di partner del progetto Flat plus finanziato nell’ambito del programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Ipa Cbc Italy-Albania-Montenegro 2014/2020, organizza il workshop “Erosione costiera: strategie di gestione resiliente e adattativa del litorale di Brindisi” che si terrà giovedì 27 aprile a partire dalle ore 9.30 fino alle ore 18 presso Palazzo Guerrieri.

Sarà l’occasione per presentare l’analisi dei dati, del know-how e del trasferimento dei risultati relativi ai fenomeni di erosione franosa/costiera nel territorio del Comune di Brindisi. La rete del progetto è costituita dal Comune di Danilovgrad, che riveste il ruolo di partner capofila, il Comune di Brindisi, che è coordinatore delle attività tecniche, il Comune di Niksic, il Servizio di soccorso alpino del Montenegro e l’associazione dei Comuni Albanesi.

L’obiettivo principale di Flat plus è il miglioramento della capacità istituzionale e la creazione delle condizioni per stabilire un efficiente sistema di gestione in caso di alluvioni. Nell’arco della giornata interverranno in qualità di relatori, oltre ai referenti degli enti partner, docenti dell’Università degli Studi di Bari, del Politecnico di Bari, dell’Università del Salento, dell’Università di Sassari e della Stazione zoologica Anton Dohrn.

È possibile partecipare al worshop gratuito registrandosi la mattina dell’iniziativa presso Palazzo Guerrieri dalle ore 9.30 alle 10.