Gdf, una nuova unità navale al Reparto operativo aeronavale della guardia di finanza pugliese

BRINDISI - Durante la cerimonia di inaugurazione del 18° Salone Nautico di Puglia, nell’attraente cornice del Marina di Brindisi, si è tenuta la cerimonia di consegna alla Guardia di Finanza del nuovissimo battello operativo denominato Bso 133 (Battello di servizio operativo).

La realizzazione del potente e versatile mezzo nautico è stata resa possibile grazie ad un finanziamento riveniente dalla Convenzione per “il monitoraggio dei corpi idrici e delle acque di balneazione della Regione Puglia”, stipulata tra il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza e l’Arpa Puglia, ossia l’Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente. La costruzione, affidata al Cantiere Navale Danese di Brindisi, sulla scorta delle esigenze del Corpo, ha voluto valorizzare le altissime professionalità presenti sul territorio dando vita a un prodotto interamente “made in Puglia”.

Il gommone è lungo ben 11,7 metri ed è dotato di 2 motori fuoribordo Yamaha che, grazie alla potenza complessiva di 600 cavalli, permettono all’imbarcazione di raggiungere agevolmente la velocità di 50 nodi, mantenendo un’autonomia di 6 ore alla massima velocità e di oltre 10 ore ininterrotte a velocità di crociera.

Il Bso1 33 è dotato, inoltre, della strumentazione tecnologica più avanzata e consentirà di imbarcare, nel corso di servizi dedicati, personale dell’Arpa Puglia che potrà eseguire campionamenti e sopralluoghi finalizzati a vigilare sulla salubrità dell’ambiente marino, incrementando ulteriormente l’impegno del Reparto operativo aeronavale di Bari finalizzato al controllo di polizia e al presidio del territorio marittimo.

Con l’inferimento del guidone del Servizio Navale è stata sancita ufficialmente l’appartenenza dell’imbarcazione al naviglio operativo del Corpo, corrispondendo così, con un ulteriore tassello, all’esigenza di potenziamento della flotta navale pugliese, anche in relazione alla funzione di “unica forza di polizia in mare” riconosciuta alla Guardia di Finanza, dal legislatore nazionale, ben 5 anni fa.

La sobria cerimonia è stata vigilata, dal mare, dagli altri due gioielli recentemente acquisiti dalla Guardia di Finanza, ossia il nuovo intercettore della classe V.8000, capace di velocità di oltre 68 nodi e di eccellenti doti di tenuta al mare, e della potentissima vedetta della classe V.1300, dotata di 4 motori fuoribordo, in grado di trasportare rapidamente personale altamente specializzato appartenente ai boarding team.

A suggello della vicinanza del Corpo agli amanti del mare e, più in generale, alla cittadinanza tutta, al termine della presentazione è stato possibile, così come lo sarà nei prossimi giorni, visitare il Pattugliatore Veloce PV10 “Tenente Petrucci” del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto. Questo mezzo navale, lungo ben 44 metri e con un equipaggio di 22 militari, è uno dei fiori all’occhiello del Comparto Aeronavale del Corpo, essendo dotato di tecnologia all’avanguardia che rappresenta lo stato dell’arte del settore e potendo garantire, grazie alle sue doti marinaresche e alla potenza dei motori installati, oltre 700 miglia di autonomia alla velocità massima (45 nodi), anche con condizioni meteo-marine avverse.