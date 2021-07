Penna Grossa, cambia la viabilità: divieto di transito

CAROVIGNO - Con ordinanza numero 68, emanata dal Comune di Carovigno, cambia la viabilità sulla strada Penna Grossa: è vietato il transito lungo la strada comunale numero 40, denominata Penna Grossa, nel tratto dall'innesto con la complanare fino alla spiaggia di Punta Penna Grossa, a tutti i veicoli a motore. E' istituito inoltre il divieto di sosta e di fermata ambo i lati sul tratto di strada della strada comunale 40 denominata Penna Grossa, nel tratto compreso tra la complanare e la spiaggia.

Ci sono delle eccezioni, di seguito elencate: mezzi di soccorso (ambulanze, Croce rossa, protezione Civile, vigili del fuoco); mezzi delle forze dell'ordine, compresa la polizia locale; mezzi militari di servizio dell'aeronautica militare; mezzi dei frontisti per accedere nelle aree di loro proprietà e/o comunque nella loro disponibilità; mezzi autorizzati al trasporto dei soggetti diversamente abili, onde consentire loro l'accesso alla spiaggia; mezzi di servizio autorizzati all'espletamento dei servizi pubblici di manutenzione e pulizia del tratto di strada comunale in argomento; mezzi del Consorzio di Torre Guaceto utilizzati nel precipuo espletamento delle finalità istituzionali del Consorzio, nonché di soggetti terzi segnalati dal medesimo Consorzio per l'espletamento, nell'ambito del territorio della Riserva medesima, di servizi dallo stesso commissionati, espressamente autorizzati dal comando di polizia locale del Comune di Carovigno con rilascio di apposito pass.