Come preparare il dalgona: il biscotto della serie Squid Game amata dai brindisini

La serie Netflix Squid Game sta spopolando anche a Brindisi e provincia, e in molti si sono chiesti cosa fosse con esattezza il dalgona! Si tratta di un biscotto dalla consistenza particolare, che appare nel corso della terza puntata. Prevede l'utilizzo di soli due ingredienti principali: lo zucchero e il bicarbonato.

Squid Game è diventato un fenomeno di costume e quindi per questo la ricetta sta destando molta curiosità, partendo dalla Corea del Sud fino ad arrivare in capo al mondo, passando per l'Italia.

Come si perara il dalgona?

Fai sciogliere 2 cucchiai di zucchero in un pentolino fino al punto di caramellizzazione. Una volta ottenuto il caramello, aggiungi un pizzico di bicarbonato e continua a mescolare, poi versa l’impasto su un foglio di carta da forno e schiaccialo con l’aiuto del fondo di un pentolino o con un contenitore, per dargli una forma rotonda e appiattita.

Utilizza una formina, del tipo che preferisci, premendola al centro dell’impasto ancora caldo per creare la figura da imprimere sul biscotto, poi lascia raffreddare et voilà: il tuo dalgona è pronto per essere mangiato o scontornato!