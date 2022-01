Consumare i broccoli: come rendere gustoso il succo con alcuni trucchi nella preparazione

BRINDISI - I broccoli sono uno degli alimenti di stagione più consumati nel mese di gennaio. Facili da trovare in tutto il territorio, è risaputo che facciano molto bene alla salute. In particolare contengono sali minerali e vitamina C; svolgono un’azione importante nella prevenzione dei tumori intestinali, polmonari e del seno.

Alle volte il sapore non è desiderato da alcuni consumatori, soprattutto di giovane età. Quale può essere il miglior modo per mangiare i broccoli se non quello di creare un frullato? Tale modalità di ingerimento facilita la degustazione anche per chi non è troppo amante del prodotto. Di seguito ecco alcuni consigli per rendere più saporito l'assaggio.

Ingredienti

- Una pera

- Una manciata di broccoli

- Un limone

Per la realizzazione è essenziale l'utilizzo di un frullatore

Procedimento

Per realizzare un succo di broccoli gustoso è bene utilizzare una pera matura già sbucciata e tagliata a cubetti e, ovviamente, una manciata di broccoli da pulire. Chiaramente questa è la quantità che si rifà alla dose per una persona, da moltiplicare nel caso in cui ci fossero più commensali.

Il broccolo va spezzettato in piccole parti, e dopo aver inserito queste componenti nel frullatore, il trucco è quello di versare un po’ di succo di limone. Quest’ultima aggiunta garantisce alla sostanza di assumere un sapore che accosta dolce e amaro nelle giuste proporzioni, donando al succo “un gusto commerciale ma dall’essenza naturale”. Ecco fatto, ora il frullato è pronto per essere assaporato.