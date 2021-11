La frutta del mese: acquistare i giusti alimenti a novembre

Con l’avvento del mese autunnale per eccellenza, spesso si diffondono influenze e raffreddori; il nostro organismo necessita di apposite vitamine benefiche. Cosa c’è di meglio rispetto alla frutta di stagione?

Essere coerenti nell’alimentazione, seguendo la stagionalità dei prodotti, è importante per salvaguardare il proprio benessere personale, in quanto tali alimenti hanno capacità nutritive superiori agli altri. E' una scelta significativa anche per preservare l’ambiente, evitando cibi che derivano dalle serre riscaldate e che implicano un dispendio notevole di energia.

Qual è la frutta tipica di novembre? Di seguito viene proposto un elenco in cui sono inseriti tutti gli alimenti, segnalandone i vantaggi.

Bergamotto: efficace da assumere sotto forma di infuso, per regolare il transito intestinale.

Castagne: ricche di glucidi e con basso livello glicemico. Contengono molto ferro e potassio.

Limone: agrume ricco di vitamina C e antiossidanti.

Arance, clementine e mandarini: anch’essi contengono vitamina C, e sono utili per rinforzare le difese immunitarie.

Cedro: come i due precedenti prodotti, protegge dai malanni di stagione, grazie alla vitamina C.

Kiwi: mangiandone solo due si ricopre il fabbisogno giornaliero di vitamina C.

Mele: la maggior parte delle fibre e dei nutrienti si trovano nella buccia; meglio rivolgersi a prodotti biologici, per tenere lontani pesticidi e sostanze chimiche.

Kaki: frutto ricco di fibre e carotenoidi, racchiude proprietà antiossidanti.

Pere autunnali: come la Kaiser, la Conference o l’Abate, sono ricche di proprietà antiossidanti contenute nella buccia.

Dove acquistare frutta di stagione a Brindisi? Di seguito solo alcuni dei tanti rivenditori della città.

- Saponaro Antonio. Frutta e Verdura. Via Bafile Andrea, 29 Brindisi.

- Carolillo Oronzo. Tutti Frutti, via Cappuccini 94.

- Agri Brin Srl. Prodotti Ortofrutticoli, contrada Palmarini Snc