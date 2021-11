Succo di carota: come nutristi in modo sano

La carota fa parte dei cibi più nutrienti, ed è utile da integrare per compiere un’adeguata alimentazione. Il suo succo costituisce una delle bevande più in voga nei mesi autunnali. Rappresenta il modo comodo per assorbire in forma liquida tutti i benefici dell’ortaggio in oggetto.

Quest'ultimo contiene beta-carotene, composto organico che svolge un’azione importante contro le patologie che colpiscono la retina e quindi anche la qualità della vista. Ma non solo: contrasta efficacemente anche l’invecchiamento cutaneo

La presenza di carotenoidi dalle proprietà antiossidanti e immunizzanti, inoltre, combatte gli effetti nocivi dei radicali liberi proteggendo le cellule cutanee, il sistema cardiocircolatorio, oltre che aiutare a rinforzare il sistema immunitario.

La carota è un ottimo ricostituente naturale, grazie all’alto contenuto di ferro. Essendo ricca di pectina, mantiene sotto controllo il livello di colesterolo nel sangue grazie ad un alto contenuto di ferro.

Altra peculiarità importante è l’eliminazione di batteri e di tossine legate alle vitamine e ai sali minerali; ciò aiuta il processo depurativo dell'organismo, svolgendo un’azione diuretica e purificante per fegato e reni. La carota ha poche calorie, circa 35 Kcal per 100 grammi e contiene una quantità elevata di fibre.

Dove cercare il succo di carota a Brindisi?

- Supermercato Famila, strada della Torretta 34.

- Supermercato Dok, Via Appia.

- Degan Supermercati, Via Cappuccini 58.

- Eurospin Birndisi, Via Monte Sabotino.

- Eurospin Brindisi, Via E. Fermi.

I luoghi in cui cercare l'ortaggio in città:

- Saponaro Antonio. Frutta e Verdura. Via Bafile Andrea 29.

- Carolillo Oronzo. Tutti frutti, via Cappuccini 94.

- Agri Brin srl. Prodotti Ortofrutticoli, contrada Palmarini snc.