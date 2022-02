Cura della persona e arte: la bellezza a tutto tondo nel centro di estetica avanzata Terra di Gioia

CEGLIE MESSAPICA - Quando l'estetica varca i confini del corpo e si unisce all'arte, possono avere origine dei progetti che rendono omaggio alla bellezza in ogni sua forma. Nasce così Terra di Gioia, il centro estetico all'avanguardia inaugurato lo scorso 12 febbraio, che può vantare un arredamento artistico per mezzo di alcune cabine dedicate ad importanti personaggi dell'arte locale e non solo.

Il centro, sito in via Vittorio De Sica 14, si avvale di un nutrito e competente staff a partire dalla titolare Palma Gioia, dalla direttrice Giada Rampollo e dalla responsabile Costanza Maria Gioia. Il gruppo di lavoro è esperto nel settore "laser epilazione", avendo assunto il ruolo di precursore sulla zona con circa 18 anni di esperienza.

Inoltre lo staff si completa con le beauty specialist che si occupano di massaggi, trattamenti corpo e viso: Semeraro Loredana, Maggi Donatella, Suma Anna, Cardone Ester mentre all’accoglienza la deliziosa Chirico Luciana.

Guarda la fotogallery dell'inaugurazione:

Quali sono i servizi offerti

Terra di Gioia è composta essenzialmente da due brand: "Epilì" e “Curve al top”. Scopriamo nello specifico di cosa si tratta.

Epilì

E’ un metodo che utilizza e combina diverse apparecchiature, oltre che il frutto dell’esperienza decennale nel campo dell’epilazione definitiva; si avvale della strumentazione più efficace su un mercato in continua evoluzione. “Siamo specializzati nei servizi epilazione laser - afferma Palma Gioia - ma con il nostro programma utilizziamo anche altre tecnologie che permettono di seguire il cliente durante tutto il corso dell’anno. A differenza di molti altri competitor - prosegue - il cliente sa esattamente sin dall’inizio quanto deve spendere per il programma completo dando inoltre la garanzia scritta del risultato”.

Curve al top

Sistema unico e rivoluzionario che si occupa di armonizzare il corpo, personalizzando il programma sul cliente in funzione del proprio bisogno: dal dimagrimento al rimodellamento, dalla cellulite sulle cosce al grasso sulla pancia, dai problemi di circolazione a quelli che accompagnano le donne nel periodo della pre-menopausa e della menopausa. Tale brand include anche il servizio Viso al top: un metodo anti age che offre il risultato di un vero e proprio lifting naturale, con manualità, principi attivi e macchinari di altissima qualità. Se necessario è a disposizione la consulenza di un chirurgo estetico.

“Garantiamo al cliente un percorso completo in cui non dovrà occuparsi di niente - afferma le responsabile - pensiamo noi all'alimentazione, ai trattamenti, e alla piccola palestra utile per ottenere risultati. Chi viene dall’estetista può aver avuto esperienze precedenti non esaltanti e quindi ha bisogno di un percorso completo. Infatti ci avvaliamo del supporto di figure professionali come medici estetici o nutrizionisti e fisioterapisti; il tutto proponendo una via di mezzo tra la medicina estetica e l’estetista”.

Il centro, inoltre, offre la possibilità di scegliere tra un'ampia rosa di massaggi, dallo shiatsu al "ninna nanna" massaggio dedicato alla nostra terra con profumi e musiche tradizionali, affidandosi ad operatrici specializzate nel mestiere. Grande novità è quella dell'allestimento di una cabina di coppia, per chi volesse dedicare del tempo a se stessa insieme ad una persona cara.

Igiene e sicurezza

Dall’inizio della pandemia covid i centri estetici sono tra le attività più attenzionate sui metri di sicurezza per limitare la circolazione del virus. “La nostra azione parte dal trattamento dell’aria - testimoniano le operatrici del centro - infatti è stato eseguito un impianto ad hoc per eliminare ogni tipo di contaminazione. I prodotti che utilizziamo, dagli asciugamani alla semplice pinzetta per le sopracciglia, sono imbustati sin dal fornitore o dalla lavanderia di provenienza”.

Il legame con l’arte

"La struttura è stata progettata da uno studio di architettura di Firenze la BIOART Srl al quale si è affiancato lo Studio Sospeso Design. Essa si presta bene ad una piccola galleria d'arte in cui verranno esposti lavori di artisti contemporanei - Racconta Costanza Maria Gioia - E' messa in mostra un’opera del noto maestro UCCIOBIONDI, intitolata MADAME BIG BABOL (nella foto in basso), un'installazione sotto forma di scultura a grandezza naturale".

Questa iniziativa dimostra una vicinanza all’estetica in un senso più ampio, che avvicina naturalmente gli amanti del "gusto visivo". Ogni cabina, in totale 8, sarà intitolata ad un artista: a UCCIOBIONDI ne sarà dedicata una, verrà proposta anche una serigrafia autenticata dell'artista Musante.

Propositi per il futuro

“Lavoriamo sull’accoglienza dei clienti, per dedicare a loro gli spazi giusti. Vorremmo diventare il posto ideale in cui rilassarsi, fare conversazione gustando tisane o frullati; magari rimanendo aperti fino a tardi per un apericena con massaggi di coppia o singoli inclusi", afferma la responsabile Costanza Maria Gioia.

Contatti

Necessaria prenotazione telefonica al 338 183 3353.

Servizi aperti dal lunedì al sabato, dalle 08.30 alle 20.00 con disponibilità speciale la domenica.