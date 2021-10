Novità sul beauty: i 5 trend che hanno oltrepassato gli standard del passato

Pensare alla cura della propria persona significa anche immaginare come si vuole apparire agli altri. Ma non solo: la prerogativa da rispettare è sempre quella di piacere a se stessi. Ovviamente bisogna considerare che il modo in cui pensiamo la bellezza ora, è diverso rispetto al passato. Anche nel beauty sono nati trend, che seguono le tendenze della società e che condizionano i comportamenti umani nelle scelte. Tra questi abbiamo selezionato quelli principali:

1. Unconventional Skincare

Rispetto al passato si preferiscono cosmetici privi di fragranze per curare l'epidermide. L'effetto che riceveremo sulle parti del corpo esposte all'esterno sarà più luminoso e splendente. Per questo si è sviluppato ''un modo non convenzionale di curare la pelle''; intendendo come standard l'utilizzo dei cosmetici maggiormente in voga nel passato.

2. La rivoluzione dei capelli grigi

Un tempo sarebbe stato incredibile pensare di uscire di casa senza aver fatto la tinta! Ora tutto è cambiato e fanno scuola le grandi attrici che recentemente hanno sfliato sulle passarelle dei festival cinematografici con la loro chioma naturale. La scelta di comparire con i capelli grigi, soprattutto per le donne ma non solo, è molto coraggiosa; perchè, seppur una cosa naturale, il passaggio del tempo spesso non è ben accettato. Attenzione a non credere che serva meno cura! Anzi, bisognerà usare prodotti molto idratanti per contrastare il crespo!

3. Unghie variopinte

Prima l'unicolore regnava incontrastato. Oggi, invece, molta gente si riversa nei centri estetici facendo richieste originali: unghie decorate con più colori e personalizzate. Negli anni Settanta era una pratica perlopiù delle star, che facevano notare il loro lato eccentrico. Adesso, invece, riguarda tutti e si può dire che la musica è cambiata!

4. Solido è meglio

Alcuni prodotti come lo shampoo, il balsamo, gli scrub, e i detergenti per il viso, sono soluzioni che riducono l'utilizzo della plastica. Attualmente si è intensificata la tendenza specifica di rispettare l'ambiente con la ricerca di soluzioni sostenibili.

5. Make up inclusivo

Il make up non deve escludere nessuno per differenza di etnia o di genere. Tale tendenza si è sviluppata con l'uso del trucco e del fondotinta gloss con tinte di diverse variazioni ed anche per gli uomini.