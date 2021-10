Guida al retinolo: l'antirughe più famoso. I consigli su come usarlo e dove trovarlo a Brindisi

Il retinolo è l'estratto alcolico della vitamina A utilizzato per la cura del corpo. Le sue proprietà sono molteplici, come la funzione esfoliante che facilita l'illuminazione del volto. L'applicazione sul collo e decollètè funge da anti-age, in particolare per chi manifesta i classici segni del crono e foto-invecchiamento: ispessimento cutaneo, ipercromie, micro e macro rugosità.

Attenzione a non confondere il retinolo con l'acido retinolico! Quali sono le differenze?

La Dottoressa Alessandra Vasselli, esperta dell'AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia), ha recentemente dato una risposta molto chiara: entrambi agiscono sull'epidermide, ma mentre l'acido è una sostanza farmacologica utile a contrastare l'acne e la seborrea, il retinolo è un estratto cosmetico che facilita il ricambio cellulare.

In caso di pelli particolarmente sensibili, meglio prendere alcune precauzioni: prima di tutto verificare la presenza di eventuali allergie. Poi utilizzare il retinolo gradualmente nella quantità di applicazione. Vietato impiegarlo in determinate parti del corpo subito dopo trattamenti estetici o medici come laser e peeling. L'azione del cosmetico può sensibilizzare ancora di più la pelle, per ciò in particolare nelle stagioni calde, è consigliabile proteggersi splamando una crema solare sulla zona interessata.

Va da sé che tendenzialmente è meglio utilizzare il retinolo durante le ore notturne, così come gli altri estratti di vitamina A, che potenzialmente possono interagire con i raggi UVA e UVB.

Essenziale, dunque, affidarsi a dei professionisti presso cui chiedere consigli e acquistare il prodotto potendo contare su una vasta scelta. Tra le attività che trattano questo settore a Brindisi si possono consultare:

- Beauty Store, a Brindisi presso Via Cappuccini n. 133.

- Domino, a Brindisi presso Via Sicilia n. 57.

- Stefany Cosmetici, a Brindisi presso via Cicerone n. 19.

- L'Erbolario presso centro commerciale Le Colonne, Brindisi SS7.