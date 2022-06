"Face mist", scegliere lo spray adatto per curare il proprio viso

BRINDISI - Il viso è la prima cosa che la gente si ricorderà di noi. Per questo è necessario curarlo al meglio con i prodotti appropriati. A tal fine, recentemente, risulta in aumento il consumo delle face mist. Ma di cosa si tratta?

Informazioni principali

Sono acque idratanti sotto forma di spray che idratano la pelle e - al tempo stesso - donano numerosi benefici, grazie agli ingredienti attivi di cui sono compeste.

Le face mist possono essere di vario tipo - ovviamente - a seconda della pelle cui sono destinate: esistono quelle adatte per le epidermidi miste e grasse, in grado di opacizzare, purificare e regolare la produzione del sebo cutaneo; tali cosmetici sono riprodotti anche nella formula adatta per le pelli più giovani e sensibili, con proprietà lenitive.

Le face mist combattono lo stress ossidativo, l'infiammazione cutanea, la poca idratazione e moltissime altre problematiche della pelle. Inoltre, sono comodissime da portare sempre con sé, riuscendo a rinfrescare la pelle e proteggerla da disidratazione e inquinamento.

L'utilizzo

Possono essere spruzzate in tantissimi momenti diversi, in base all'obiettivo che si vuole raggiungere: al mattino appena svegli, al fine di cancellare i segni della stanchezza e decongestionare il viso; al posto del tonico nella prima fase della skincare routine, quindi dopo la detersione e prima della crema idratante. In tal caso è corretto usarlo per preparare la pelle ai trattamenti successivi in modo che vengano assorbiti al meglio.

E' applicabile - inoltre - una volta terminato il makeup, per fissarlo alla perfezione, renderlo meno pesante e polveroso e farlo durare maggiormente; ma anche prima di applicare la protezione solare, per proteggere la pelle dai filtri che potrebbero contribuire ad occludere i pori.

Dove cercare il prodotto a Brindisi

- Natura Ambiente Erboristeria. Via Giordano Bruno

- L'Alveare, Via Conserva

- L'Erbolario

- Bio cinque stelle, Via Dardanelli

- Natur Plus, Corso Roma