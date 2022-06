Make-up resistente al caldo, i consigli per truccarsi in estate

BRINDISI - Il caldo estivo non aiuta chi decide di truccarsi per affrontare una giornata impegnativa, di lavoro o anche solo di svago. Come fare per ottenere un make-up estivo efficace?

Con l'obiettivo di offrire dei consigli validi, seguiranno le informazioni condivise da un esperto del settore: il look maker Luigi Rizzello, direttore creativo di Infinity Cosmetics.

Come fare

Il primo trucco da seguire è semplice, ma spesso trascurato da tante persone: non appesantire troppo la pelle, cercando il più possibile di non ottenere l'effetto lucido che - a contatto con il sole - potrebbe creare irritazioni a causa del sudore sul viso.

Altro aspetto essenziale è la scelta di usare il fondotinta: questa - solitamente - riguarda soprattutto chi ancora ritiene di non aver raggiunto un grado di abbronzatura considerato "accettabile". Se ci si dovesse trovare in tale condizione - piuttosto - può essere opportuno recarsi presso un rivenditore ed acquistate delle specifiche formule opacizzanti per la pelle, adattabili al grado di colorazione della propria epidermide.

Dopo essersi abbronzati, però, è necessario cambiare strategia e procurarsi dei blush - tra quelli a mo' di crema - oltre che terre compatte, rossetti e gloss.

Truccare gli occhi

"Garantire omogeneità a tutto il viso" è uno dei mantra da seguire nella fase di esecuzione del make-up. Meglio dotarsi di trucchi leggeri e - preferibilmente - anteporre la scelta delle matite degli occhi rispetto ad eyliner e mascara. Il trucco deve essere rivolto, nello specifico, presso la zona dell'attaccatura delle ciglia, sia sulla palpebra inferiore che superiore.

Come porre rimedio

Può accadere, però, che nonostate i predetti consigli il trucco possa venire meno. In questo caso è necessario tamponare le sbavature con dei fazzoletti assorbenti, ma attenzione perché non bisogna strofinare. Altro consiglio pratico è quello di portare sempre con sé uno spray fissante, utile a preservare e rendere stabile la condizione del viso.

Negozi make-up a Brindisi

- Beauty store, Via Cappuccini

- Domino, Via Sicilia

- Bio cinque stelle, Via Dardanelli

- Ideabellezza Profumerie, Corso Umberto I

- Profumeria Duglas, Corso Umbero I